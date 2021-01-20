Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünü dolduran ziyaret! Omar Elabdellaoui...

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren ve elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui, taburcu olmasının ardından takımını yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynayacağı maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelen Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına başarılar diledi.

FATİH TERİM'İN GÖZLERİ DOLDU

Norveçli oyuncu Fatih Terim ile sarılırken Terim'in gözlerinin dolması dikkat çekti. Omar ile sarılıp sohbet eden tecrübeli teknik direktör, adından takımla bir konuşma gerçekleştirdi. Futbolcular da Omar'a alkışlarla destek oldular.

Takım kaptanı Arda Turan da Elabdellaoui ile konuşurken takım arkadaşına moral verdiği görüldü.

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLECEK

Hastaneden taburcu edilen Omar Elabdellaoui'nin tedavisi ise evde devam edecek. Norveçli sağ bekin bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FATİH TERİM: ''BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ''

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ''Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim.'' sözlerini kullanmıştı.

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