Galatasaray'da Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisindeki çilingirleri Belhanda ve Onyekuru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm planlarını Kadıköy’de galibiyet üzerine yaparken, son Başakşehir maçının aksine ilk 11’de önemli bir değişikliğe imza atacak.

Terim, Başakşehir karşısında yedek soyundurduğu Belhanda’ya bugünkü Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev verecek. Tecrübeli teknik adam, Faslı futbolcunun Fenerbahçe savunmasının arkasına atacağı toplarla Onyekuru’yu daha etkili şekilde kullanmayı planlıyor.

Terim ayrıca santrforda görev vereceği yeni oyuncusu Mostafa Mohamed’den de sürekli önde pres yapıp Onyekuru’ya boş alanlar yaratmasını istedi.

Terim’in Onyekuru ile birlikte en önemli silahı olan Belhanda, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Faslı oyuncunun forma giydiği 7 derbinin 6’sı berabere sonuçlanırken, diğerini Galatasaray kazandı.

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