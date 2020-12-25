Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda büyük kayıp!

Spor Arena- Fatih Terim, son aldığı 5 maçlık cezada herhangi bir indirim olmazsa 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray'ın başında toplam 30 maç kaçırmış olacak. Galatasaray'da 1996 yılından bu yana 4 farklı dönemde görev yapan Fatih Terim, toplam 36 maç ceza almış oldu.

Fatih Terim ile birbirinden büyük başarılar yakalayan Galatasaray, Terim'in cezası sebebiyle kulübede olmadığı 25 maçta büyük puan kayıpları yaşadı.

İşte Fatih Terim'in cezaları ve Galatasaray'ın kaybettiği puanlar

SÜPER FİNAL VE ERTELENEN CEZA

2011/12 sezonun sonunda uygulanan Süper Final'de Beşiktaş'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Fatih Terim, 3 maçla cezalandırılmış, bu cezanın 1 maçını çekmişti. Yapılan erteleme başvurusu sonrası Terim'in kalan 2 maçlık cezası ertelenmiş ve tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe deplasmanındaki şampiyonluk maçına takımın başında çıkmıştı.

2012/13 SEZONUNDA 12 MAÇ

2012/13 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Orduspor ile oynanan maçta tribüne gönderilen Fatih Terim, 0-2'den 4-2 kazanılan maç sonrası 3 maç ceza almıştı. Terim'i cezalı olduğu bu üç maçta Galatasaray Eskişehirspor ile berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne yenildi, Kayserispor'u ise 3-1 mağlup etti.

Aynı sezon Mersin İdmanyurdu maçında yine tribüne gönderilen Fatih Terim, bunun yanı sıra maç sonu stadyum dışında sert açıklamalar yapmış ve 7 maç ceza verildi. Önceki sezondan ertelenen ceza da eklenince Fatih Terim'in cezası 9 maça çıktı.







2013/14 SEZONUNA SARKAN CEZA VE AYRILIK

Sarı-kırmızılı takım bu süreçte Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Trabzonspor'u mağlup ederken derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Terim'in 2 maçlık cezası sonraki sezona sarktı. Galatasaray 2012/13 sezonunu da şampiyon tamamladı.

2013/14 sezonu başında Gaziantepspor'u yenen Galatasaray, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim ile Galatasaray'ın yolları, bu sezonun ilerleyen haftalarında ayrıldı.







2017/18 SEZONUNDA CEZA ALMADI

Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık' diyerek geri döndüğü ve şampiyon olduğu 2017/18 sezonunda ceza almadı.

2018/19'DA REKOR CEZA

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, 2018/19'da kariyerinin en çok ceza aldığı sezonunu geçirdi. 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrasında 7 maç ceza alan Fatih Terim, cezasının açıklandığı gün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Schalke maçı öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle 3 maç daha ceza aldı.

Toplam 10 maç Fatih Terim'i kulübede göremeyen Galatasaray, bu süreçte Kayserispor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü yendi. Sarı-kırmızılı takım Konyaspor ile 1-1, Çaykur Rizespor ile 2-2 ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp Beşiktaş'a ise 1-0 mağlup oldu.

OLAYLI VE KUPALI BAŞAKŞEHİR MAÇI

2018/19 sezonunun 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, maçı 2-1 kazanmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti. Fatih Terim, maç sırasında rakip takım yedek kulübesiyle tartışmaya girmiş ve tribüne gönderilmişti. Fatih Terim, bu maç sonrası 2 maç daha ceza aldı. Böylece Fatih Terim'in 2018/19 sezonunda aldığı ceza toplam 12 maça ulaştı.

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fatih Terim'siz çıktığı sezonun son maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu. Terim'in cezalı olduğu 2019/20 sezonu açılış maçında ise deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olmuştu.

2019/20 SEZONUNDA 'ORGANİZE KÖTÜLÜK' CEZASI

Fatih Terim, geçen sezonun 3. haftasında oynanan ve 3-2 kazanılan Kayserispor maçı sonrası 'Organize ama amatör kötülük var' açıklamaları sebebiyle 4 maç ceza aldı, Terim'in cezası sonradan 3 maça indirildi. Galatasaray bu 3 maçlık periyotta Kasımpaşa'yı yenerken Yeni Malatyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 0-*0 berabere kaldı.

FATİH TERİM'SİZ GALATASARAY'IN KARNESİ

2011/12 sezonundan bu yana Fatih Terim'siz toplam 25 maça çıkan Galatasaray, bu maçların 12'sini kazandı. Sarı-kırmızılı takım kalan maçlarda 8 beraberlik alıp 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Fatih Terim'siz çıktığı 25 maçta alabileceği 75 puanın 44'ünü aldı, 31 puanı ise kaybetti.

FATİH TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Göztepe (3-1 galibiyet)

Trabzonspor (D)

Antalyaspor

Konyaspor (D)

Gençlerbirliği

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