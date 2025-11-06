×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Okan Buruk'tan 13 yıl sonra bir ilk!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Fatih Terim
Galatasarayda Fatih Terimin ardından Okan Buruktan 13 yıl sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 07:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un başardığını en son 13 yıl önce Fatih Terim başarmıştı.

Haberin Devamı

Galatasaray dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in hat-trick golleriyle 3-0 yendi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın Ajax zaferi sonrası dikkat çeken sözler En zor ikinci kuraya rağmen şahane Okan Buruktan master derecesiGalatasaray'ın Ajax zaferi sonrası dikkat çeken sözler! 'En zor ikinci kuraya rağmen şahane! Okan Buruk'tan master derecesi'Haberi görüntüle

AJAX'TAN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİ

Avrupa kupalarında daha önce Hollanda deplasmanılarında çıktığı 7 maçı kazanamayan Galatasaray (1B 6M), bu kötü seriye son verdi. Sarı kırmızılı takım Ajax’ı dün Amsterdam’da mağlup ederek 8. deplasmandan mutlu dönmeyi başardı.

Dün sahasında Galatasaray’a da yenilen ve Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybeden Ajax, kulüp tarihindeki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.

Gözden KaçmasınHollandada Victor Osimhenden kariyer gecesi: Avrupada sıra dışı rekor En iyisinin en iyisiHollanda'da Victor Osimhen'den kariyer gecesi: Avrupa'da sıra dışı rekor! 'En iyisinin en iyisi'Haberi görüntüle

FATİH TERİM SONRASI BİR İLK

Galatasaray'da bir çok ilke imza atan teknik direktör Okan Buruk, Liverpool ve Bodo/Glimt’i galibiyetlerinin ardından Ajax’ı da yenerek üç galibiyetlik bir seri yaptı. Buruk, G.Saray’da Aralık 2012’de Fatih Terim’den sonra üst üste 3 galibiyete imza atan ilk çalıştırıcı oldu.

Haberin Devamı

Galatasarayda Fatih Terimin ardından Okan Buruktan 13 yıl sonra bir ilk

HAALAND-KANE’i SOLLADI

Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez hat-trick yaparken, aynı zamanda Galatasaray formasıyla da Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Sarı kırmızılı oyuncu Devler arenasında güncel gol krallığında 6 golle zirveye çıktı. Osimhen, 5’er gole Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe takip ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!