Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Okan Buruk'tan 13 yıl sonra bir ilk!

Haberin Devamı

Galatasaray dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in hat-trick golleriyle 3-0 yendi.

AJAX'TAN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİ

Avrupa kupalarında daha önce Hollanda deplasmanılarında çıktığı 7 maçı kazanamayan Galatasaray (1B 6M), bu kötü seriye son verdi. Sarı kırmızılı takım Ajax’ı dün Amsterdam’da mağlup ederek 8. deplasmandan mutlu dönmeyi başardı.

Dün sahasında Galatasaray’a da yenilen ve Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybeden Ajax, kulüp tarihindeki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.

FATİH TERİM SONRASI BİR İLK

Galatasaray'da bir çok ilke imza atan teknik direktör Okan Buruk, Liverpool ve Bodo/Glimt’i galibiyetlerinin ardından Ajax’ı da yenerek üç galibiyetlik bir seri yaptı. Buruk, G.Saray’da Aralık 2012’de Fatih Terim’den sonra üst üste 3 galibiyete imza atan ilk çalıştırıcı oldu.

Haberin Devamı

HAALAND-KANE’i SOLLADI

Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez hat-trick yaparken, aynı zamanda Galatasaray formasıyla da Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Sarı kırmızılı oyuncu Devler arenasında güncel gol krallığında 6 golle zirveye çıktı. Osimhen, 5’er gole Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe takip ediyor.