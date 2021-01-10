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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'in açıkladığı Mostafa Mohamed transferinde kötü haber!
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Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'in açıkladığı Mostafa Mohamed transferinde kötü haber!

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Galatasaray'da Fatih Terim'in açıkladığı Mostafa Mohamed transferinde kötü haber!
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 'istediğimiz oyunculardan biri' dediği Mısırlı forvet Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer için ilk mesajları teknik direktör Fatih Terim vermişti. Gençlerbirliği karşısında alından 6-0'lık galibiyetin ardından konuşan Terim, istediği oyuncuları açık bir şekilde belirtmişti.

Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan futbolculardan biri de Mısır'da Zamalek takımının formasını giyen Mostafa Mohamed... 23 yaşındaki forvet oyuncusu için Galatasaray devredeyken sarı kırmızılı takım bu transferde yalnız değil.

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile de anılan Zamalek'ten Mostafa Mohamed için şimdi ise Fransız ekibi Saint-Etienne ve İspanyol ekiplerinden Almeria da devrede.

Galatasarayda Fatih Terimin açıkladığı Mostafa Mohamed transferinde kötü haber

SEZON SONUNDA 5 MİLYON EURO...

Foot Sur7'in Zamalek TV'ye dayandırdığı habere göre Galatasaray'ın transfer adına Almeria ile rekabet halinde olduğu belirtiliyor. İspanya İkinci Ligi ekiplerinden Almeria'nın 1.5 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunduğu aktarılırken bunun sezon sonunda da bir satın alma opsiyonu içerebileceği belirtiliyor. Almeria ile Zamalek arasında sezon sonunda 5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu dahil edilmesi planlanıyor.

FRANSIZ BASINI: SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Fransız basını ise Mostafa Mohamed'in Galatasaray ve Almeira değil Saint-Etienne kulübüne yakın olduğunu kaydediyor. Hatta Fransız basınına göre Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve Fatih Terim'in açıkladığı Mostafa Mohamed, St-Etienne ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

Galatasarayda Fatih Terimin açıkladığı Mostafa Mohamed transferinde kötü haber

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile anılan Mohamed; o zaman France Football'dan Nabil Djellit'e yaptığı açıklamada, "23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasarayda Fatih Terimin açıkladığı Mostafa Mohamed transferinde kötü haber

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