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Galatasaray'da Fatih Terim'i haklı çıkaran 180 dakika! Marcao'nun performansı...

#Galatasaray#Marcao#Fatih Terim
Galatasarayda Fatih Terimi haklı çıkaran 180 dakika Marcaonun performansı...

Sezonun ilk haftasındaki Giresun maçında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tatsız olayın ardından satışı gündeme gelen Marcao için Krasnodar’dan gelen 10 milyon Euro’luk teklifin reddedilmesini sağlayan tecrübeli çalıştırıcı, çok güvendiği Brezilyalı stoperi Lazio ve Marsilya karşılaşmalarında oynattı ve sonuçta kazanan Galatasaray oldu.

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, kendisi için gelen tekliflere, “Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz” diyen teknik direktör Fatih Terim’in haklı olduğunu kısa sürede ispatladı.

Süper Lig’in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında sırasında takım arkadaşı Kerem’e saldırdığı için kadro dışı bırakılan ve PFDK’den 8 maç men cezası alan Marcao’nun bu süreçte ayrılığı gündeme gelmişti. Yönetim, tekliflerin değerlendirileceğini menajerlere iletince, Napoli ve Krasnodar Marcao için devreye girmişti.

Napoli kiralamak istemişti

Napoli satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Krasnodar bonservis için 9-10 milyon Euro bandına çıktı.

Bu süreçte Terim, Marcao’nun bu rakamların çok daha fazlasını hak eden bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime, “Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz. 13 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayın” tavsiyesinde bulundu. Yönetim de tecrübeli hocayı dinleyip, Napoli ve Krasnodar’ın tekliflerini kabul etmedi. Sonrasında Marcao, Terim’in çabaları sonucunda Kerem ve diğer tüm futbolculardan özür dileyince takıma yeniden kazandırıldı.

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Marsilya'da 'Maçın Adamı' seçildi

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Cezası nedeniyle Süper Lig’de oynayamayan Marcao, Avrupa Ligi’nde forma giydiği Lazio ve Marsilya maçlarında ortaya koyduğu performansla Fatih Terim’i yanıltmadı. Brezilyalı futbolcunun görev aldığı iki karşılaşmada da Galatasaray gol yemezken Marcao, UEFA tarafından Marsilya maçının adamı olarak seçildi. Tecrübeli futbolcu, Marsilya karşısında rakipleriyle girdiği hava topu mücadelelerinin tamamını kazanırken, yerdeki 7 ikili mücadelenin 6’sından galip ayrılarak rakiplerine neredeyse hiç geçit vermedi. Aynı zamanda sahanın en çok top uzaklaştıran (5) ismi olan Marcao, 1 de pas arası yaptı.

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#Galatasaray#Marcao#Fatih Terim