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Galatasaray'da Fatih Terim'i duygulandıran sürpriz
Galatasaray'da 67 yaşına giren teknik direktör Fatih Terim, daha önce çalıştığı isimler ve arkadaşlarının yolladıkları mesajların olduğu videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 67 yaşına giren teknik direktörü Fatih Terim’e bir sürpriz yaparak, daha önce çalıştığı isimler ve arkadaşlarının yolladıkları mesajların yer aldığı videoyu izletti. Terim’in videoyu izlerken zaman zaman duygulandığı görüldü.
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