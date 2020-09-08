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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'i duygulandıran sürpriz
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'i duygulandıran sürpriz

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Galatasaray'da 67 yaşına giren teknik direktör Fatih Terim, daha önce çalıştığı isimler ve arkadaşlarının yolladıkları mesajların olduğu videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 67 yaşına giren teknik direktörü Fatih Terim’e bir sürpriz yaparak, daha önce çalıştığı isimler ve arkadaşlarının yolladıkları mesajların yer aldığı videoyu izletti. Terim’in videoyu izlerken zaman zaman duygulandığı görüldü.

Galatasarayda Fatih Terimi duygulandıran sürpriz

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