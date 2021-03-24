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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim’e PFDK şoku
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim’e PFDK şoku

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G.Saray’ın hocası ve yardımcısı Ümit Davala, sinkaflı küfürler nedeniyle sevk edildi. Fatih Terim ve Ümit Davala, 2 ile 5 maç arasında ceza alabilir. İki ismin, Çaykur Rize’ye 4-3 kaybedilen karşılaşmanın son anlarında yaşanan gerginlikte Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal’a yönelik ifadeler kullandıkları belirtildi.

Süper Lig’de son olarak sahasında Çaykur Rize’ye 4-3’lük skorla kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. İki ismin, Rize karşılaşmasının son anlarda yaşanan gerginlik sırasında Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal’a yönelik olarak sinkaflı küfürler ettikleri belirtildi.

Yapılan açıklamada “G.Saray Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim’in Galatasaray Çaykur Rizespor, Süper Lig müsabakasındaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, Antrenör Ümit Davala’nın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

2 iLE 5 MAÇ ARASI CEZA

Hem Fatih Terim’in hem de Ümit Davala’nın 2-5 ile maç arasında ceza alabileceği ifade edildi. Aynı karşılaşmada Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal da talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Profesyone Futbol Disiplin Kurulu’na gönderidi.

Galatasarayda Fatih Terim’e PFDK şoku

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