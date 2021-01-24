Galatasaray'da Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor maçı sonrası transfer açıklaması!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Malatyaspor'u mücadelesinden dolayı kutluyorum. Böyle bir sahada oyuna hükmetmek isteyen bir takım için hiç kolay olmayan bir maç. Buna rağmen özellikle ikinci yarıda oyunun hakimiyetini eline alan bir Galatasaray vardı. Ben de bunu oturtmaya çalışıyorum. Şartlar ne olursa olsun oyun oynamaya çalışan... Zeminden dolayı zorlanacağımızı tahmin ettik. Pas kalitemiz ve hızımız çok yüksekti zemine rağmen.

BU ZEMİNDE ZOR

İlk yarıda golü bulsak farklı olabilirdi. Oyuncu performanslarını değerlendirip yedekteki oyuncuları seçmek de kolay değil. Çok şükür kazandık. Kupada yediğimiz golün tersini biz attık. 90 artılarda çok goller yedik. Bugün de biz kazandık bu şekilde. 3 puanların değeri çok büyük. Bu taktiksek anlayış ve kültürü geliştirmeye çalışıyoruz. İyi de gidiyoruz. Böyle bir zeminde çok zordu. Kaybedilecek iki puan bizi yukarıdan edebilir. Bu zeminde rakibi oynatmamak kolay ama oynayabilmek daha zor. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ikinci yarıda hiç pozisyon vermedik. Bir frikik var sadece yakın giden. İnşallah böyle devam edeceğiz.

TRANSFERLER İNŞALLAH DEVAM EDER

Transferler inşallah devam eder. Uğraşıyor yönetimimiz. Olursa olur olmazsa yapacak bir şeyimiz yok. Neden olmuyor' diye hesap sorar gibi olmak istemiyorum. Onyekuru daha erken gelseydi güzel olurdu. Halil de genç bir yetenek. Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istediğimi söylemiştim. Bunun da büyük bölümünün ileri yıllarda Galatasaray'a ekonomik olarak iyi şeyler kazandıracağı bir ortam kazandırmaya çalışıyoruz. Halil ve Onyekuru da bizim için genç yetenekler. Onyekuru'yu zaten biliyorsunuz, bir an evvel hazırlamak bizim dileğimiz.

FEGHOULI ÖNEMLİ BİR DEĞER

Feghouli çok önemli bir değer. Erken dakikada kaybettik onu. Yarın yapılacak kontrolden sonra durumuna bakacağız. Zorlu bir deplasmandan aldığımız galibiyetle haftaya ikinci yarıya başlayacağız. Hayırlısı olsun.