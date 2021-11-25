Galatasaray'da Fatih Terim'den tur yorumu! 'Bize yakışan yer orası'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 gol yiyen, teknik direktörüyle, takımıyla, müthiş bir yıl yaşayan önemli bir takımı yendiğimiz için çok mutluyum.

ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Çok daha farklı bir şey olabilirdi. 3-0'dan sonra hemen penaltı, 4-1'den sonra hemen gol olmasına rağmen goller kaçırdık. Baştan sonra kadar tam bir Avrupa takımı gibi oynadık.

HAKEM DAMGA VURDU

İki takımın da oyununa damga vuran bir hakem vardı. İletişimi mükemmel olan, az düdük çalıp, çok iş yapan bir hakem grubu vardı.

LİDERLİĞİ GARANTİLEMELİYDİK

Namağlup devam ediyoruz. Lider devam ediyoruz. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv maçı oynadık. 10 tane pozisyona girip, 1-1 bitirdiğimiz bir maç oldu. Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik

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BİZE YAKIŞAN YER ORASI

Hiç olmazsa şubatı garantiledik. Bu işin keyfini sürmesi lazım Galatasaraylıların. Bize yakışan yer orası. Defansıyla, oyun anlayışıyla, geçiş hücumlarıyla, rakibe baskıyla ki kolay değil, saha içinde her şeyi yapan bir takım vardı. Hakkını da Allah'a şükür aldık.