Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer itirafı! 'Kalemi kağıdı alın...'

Fatih Terim'in Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle;

Herkese geçmiş olsun transfer dönemi bitti. Herkes kalemi kağıdı alsın yakında önümüzdeki dönemin transferlerini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım çünkü hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Tabii zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Dikkat etmek lazım.

Bu transfer dönemi camiamızın, taraftarlarımızın, yönetimimizin birleşmesi gerektiğini net olarak göstermiştir.

''OZAN KABAK BENİ ARADI, ÇOK MUTLU OLDUM''

Ozan dün beni aradı. İmzadan önce beni aramak istediğini söyledi. Çok mutlu oldum. Son zamanlarda insanlar böyle vefa, sevgi ve saygıya fazla alışkın değil. Bunlar güzel değerler. Ben de pek yapmadığım bir şeyi yapıp paylaştım. Allah yolunu açık etsin.

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