Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer itirafı! İrfan Can, Fernandes, Mohamed, Youssouf ve Fenerbahçe derbisi...

Fatih Terim, 3-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirirken şu sözleri kullandı;

Üç günde bir oyun oynamak hiç kolay değil bu yoğun tempoda. Oyuncularımı iyi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık, şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız. İyi mücadele ettiğimiz düşüncesindeyim. Bundan dolayı mutluyum.

''KEŞKE MOSTAFA KAFAYLA ATSAYDI''

Mostafa çok genç, öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke attığı ilk gol, kafa golü olsaydı. Çok iyi yükseldi. Bu konuda meziyetleri var.

''YEDLIN BUGÜN OYNAYACAKTI''

Galatasaray takımı iyi gidiyor, iyi oynuyor. İyi oynamaya devam edeceğiz inşallah. Bazı prosedürler var. Yedlin'i bir gün arayla kaybettik. Yoksa bugün oynayacaktı. Yazının geç gelmesi buna neden oldu. Biz hepsinden faydalanmayı düşünüyoruz.

''YENİ GELEN ARKADAŞLARIMIZ...''

Yeni arkadaşlarımız ki 5 tane genç futbolcu. En yaşlısı 27 yaşındaki Yedlin. Diğerleri 21, 22, 23. Bize dinamizm katacaklardır.

''LİSTE Mİ İSTİYORSUN BENDEN?''

Fatih Terim, kendisine gelen ''Gedson ve Yedlin derbide oynayacak mı?'' sorusuna ise esprili bir şekilde ''Liste mi istiyorsun benden?'' cevabını verdi.

İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Gelmeyenlerle ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım. Bu transfer dönemi, bundan önceki transfer dönemi bize büyük bir mesaj verdi. Çünkü, dışarıyla bir mücadele vereceksek Galatasaray'ın bütün dengelerine, kuvvetlerine ihtiyacımız vardır. Bir araya gelince Galatasaray daha da büyük bir camia haline gelir. Gönül istiyor, başka yerlere başka oyuncular alalım. Yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık.

''YOUSSOUF'U BİZ DE İSTEMİŞTİK''

Youssouf'u biz de beğenmiş istemiştik. Onun için başarılar diledim ben de. İstediğimi de ifade etmiştim. Başka takıma gittiği zaman da onların iyiliğini istemek bizim görevimiz. Kimse için kötü bir şey düşünmeyiz. Bizim oyuncumuz olsun, başka takımın oyuncusu olsun. Başarılar dileriz. Allah yardımcıları olsun deriz.

''GEDSON İÇİN RUI COSTA'YA TEŞEKKÜR EDERİM''

Gedson için buradan ayrıca Rui Costa'ya çok teşekkür ederim. Kendisiyle Şükrü de konuştu, ben de konuştum. Sonradan da teşekkür ettim kendisine. Önemli oyuncu, onu aldık.

FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ

Her maç önemli ama derbiler daha önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde fark etmiyor. Seyircili seyircisiz oynuyoruz hep. Ben takımıma inanıyor güveniyorum. Orada yenip öne geçmeyi ben de, oyuncularım da çok istiyoruz. Umarım başarırız. Başaracak güçteyiz. Biz Galatasaray'ız!

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