MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Fatih Terim'den tazminat davası!
GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den tazminat davası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'den tazminat davası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Fatih Terim'den tazminat davası!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.’ye tazminat davası açtı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.’ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Terim’in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.’nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü.

Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi