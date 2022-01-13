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Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra ayrılıklar sürüyor! Bu kez de Selçuk İnan...

#Selçuk İnan#Galatasaray#Ayrılık
Galatasarayda Fatih Terimden sonra ayrılıklar sürüyor Bu kez de Selçuk İnan...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan da kulübe veda etti.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılık görevini yürüten Selçuk İnan, Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim. Bir futbolcunun hayatında sahada yaşayabileceği en güzel anlara, sevinçlere, heyecanlara hem hizmet hem de şahitlik ettim. Antrenörlük görevini de futbolculuk döneminde olduğu gibi ayni istekle, çok çalışarak, öğrenerek, öğrendiklerini aktararak, gelişmeye ve geliştirmeye odaklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Verilen her göreve de layık olmak için elimden geleni yaptım. Bu camiada bana sunulan her fırsat ve katabildiğim her değerin, her zaman kıymetini bildim. Bu sürede yanımda olan, birlikte mücadele ettiğim, yol arkadaşlığı yaptığımız herkese, desteğini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza müteşekkirim. Teşekkürün en büyüğünü de beni iyi bir teknik direktör olacağıma inandırıp teşvik eden, bilgisini ve tecrübesini hiç esirgemeyen Fatih hocama ve desteğini, duasını eksik etmeyen aileme etmek isterim. Sonsuz sevgi ve şükranlarımla." ifadelerini kullandı.

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Sarı-kırmızılı kulüpte Selçuk İnan'dan önce bir diğer yardımcı antrenör Necati Ateş de sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.

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