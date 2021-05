Galatasaray'da Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: "Galatasaray vazgeçmez"

Ligde müthiş bir yarış yaşandığını belirten Terim, "Böylesiyle karşılaştım mı bilmiyorum. Biraz fazla olunca karıştırıyorum açıkçası. Finişe böyle giriliyor. İsteseniz böylesini kurgulayamazsınız. Her an her şeyin olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitirir ve şampiyon oluruz. Bunun için önce kazanmamız lazım, rakiplerin kaybetmesi lazım gibi gibi... Bunların hepsinin bilincindeyiz. Ben, teknik heyetim, oyuncularım ve çalışanlarımız hiç bırakmadık. Vazgeçmeyeceğimizi de söyledim. Bu atmosferi görmek bile müthiş. Galatasaraylılara bunu yaşatmak bile güzel. Lig bitmeden konuşmak tarzım değil. Biz hiçbir zaman bırakmadık. Allah da kalbimize göre verdi. Bugün buradan lider de görebilirdik. Penaltılar kaçıyor, boş kaleye goller kaçıyor." dedi.

"GALATASARAY VAZGEÇMEZ"

Takım olarak kadar asla vazgeçmediklerini belirten Terim, "Maçtan önce, bir gün önce, bir hafta önce kimsenin düşünmediği yerden buraya getirdik. Galatasaray vazgeçmez. Bunu her oyuncuma aşıladığımı düşünüyorum. Bugün de bunu yaptık. Kolay değil bu gerilimde. Sahaya tribünden haber geliyor. Aradaki gol farkı değişiyor. Kolay değil bunlar." diye konuştu.

"ARDA İLE YAPTIĞIM KONUŞMAYI İNANARAK SÖYLEDİM"

Sezon boyunca çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Terim, "Arda ile yaptığım konuşmayı inanarak söyledim. Öyle maçlar kaybettik ki biz. Verilenler verilmeyenler değil, son dakikalarda yediğimiz goller, eksik kaldığımız maçlar... Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen buradayız. Bugün de oldu. Penaltı... Olmuyor. Ben müneccim değilim ama inanmadan da olmuyor. Rakiplerinize kulağınızı tıkayın önce biz kazanalım. Rakipler kaybetmiş, siz de kaybediyorsunuz bunun bir esprisi yok." dedi.

PENALTI SÖZLERİ...

Penaltıyı Mohamed'in atmasında ısrar ettiğini söyleyen Terim, "Son hafta zor bir rakiple oynayacağız Bize kupada da ligde de kök söktürdüler. Umarım sahamızda kazanıp ipi göğüsleriz. Penaltıyı Mohamed'in atmasını da ben ısrar ettim. Bir oyuncuyu kaybetmektense penaltı kaçsın. Kolay kolay da oyuncu kaybetmem. Eğer o isterse kaybederim. Oyuncumu kaybetmemek çok önemli." şeklinde konuştu.