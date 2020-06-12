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Haber Giriş: 12.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı: 'İpler elimizde olmalı'

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Galatasaray'da Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı: 'İpler elimizde olmalı'
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Kalan tüm maçlarını kazanması halinde rakiplerinin skorlarına bakmaksızın ipi göğüsleyecek olan sarı kırmızılılar kendi kaderlerini kendileri tayin etmek istiyor.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam eden G.Saray’da oyuncuların performansı ve fiziksel durumu Teknik Direktör Fatih Terim’i de mutlu etti.

Kalan sekiz maçın tamamını ‘final’ olarak nitelendiren tecrübeli teknik adamın hedefi ‘sekizde sekiz’ yaparak mutlu sona uzanmak.

Kısaca G.Saray’da parola “Tüm maçları kazanalım, kaderimizi kendimiz tayin edelim.” Zira bu şekilde Aslan, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyon olacak. Terim de öğrencilerine “İpler bizim elimizde olmalı” diyerek, her bir maçın önemine dikkat çekti.

 

Galatasarayda Fatih Terimden öğrencilerine uyarı: İpler elimizde olmalı

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