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DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda: "Yolun açık olsun evlat"

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Galatasaray'da Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda: "Yolun açık olsun evlat"
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sabah saatlerinde sarı-kırmızılı ekiple son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo’ya sosyal medya hesabı üzerinden veda etti

Galatasaray’da ikinci yarının TFF’ye bildirilen sezon kadrosuna yer almayan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Galatasaray’ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda son kez yer alan Japon futbolcu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı ekibini teknik direktörü Fatih Terim, Nagatomo ile antrenman sonrasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yolun açık olsun evlat” notunu paylaştı.

Galatasarayda Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda: Yolun açık olsun evlat

 

Galatasarayda Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda: Yolun açık olsun evlat

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