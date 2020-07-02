Galatasaray'da Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda: "Yolun açık olsun evlat"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sabah saatlerinde sarı-kırmızılı ekiple son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo’ya sosyal medya hesabı üzerinden veda etti
Galatasaray’da ikinci yarının TFF’ye bildirilen sezon kadrosuna yer almayan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Galatasaray’ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda son kez yer alan Japon futbolcu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Sarı-kırmızılı ekibini teknik direktörü Fatih Terim, Nagatomo ile antrenman sonrasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yolun açık olsun evlat” notunu paylaştı.
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