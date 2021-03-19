Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler! 'Takımıma yakıştıramadım'

Süper Lig'de 31. haftada Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Neredeyse maça 1-0 başladık. Yani hiç olacak bir pozisyon değil. 90 dakikayı analiz ettiğimizde bir takımın başına gelecek, hatta gelmeyecek her şeyle karşılaştık.

ŞOKUNU ATLATTIK

Onun şokunu atlattıktan sonra oyunu kontrolümüz altına aldık. 1-0'ın üstünden kalkıp şahane 1 gol attık. Hatta bize olan bir duran topun arkasından Etebo, topu sürmek yerine Emre'ye oynasa 3'üncü golü bulacaktık.

MHK HEP BİZE DENİYOR İLKLERİ

1 metre dışarıda, hakem direkt penaltıyı gösterdi. O kadar emin ki. İlk defa 3 büyük takımın maçını yönetiyor sanırım, MHK da hep bizde deniyor böyle ilkleri

KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR

Muhakkak ki futbol öngörülebilir bir şey değil. Rakibin pozisyonu ve tehditi yokken, çok iyi oynuyorken, böyle gol yediğiniz zaman oyuncular da bunun altından kalkabilecek değil, ben de olsam moralim bozulur ve altından kalkamayabilirim. Kırılgan bir yapımız var.

TAKIMIMA YAKIŞTIRAMADIM

Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Takımıma hiç yakıştıramadım.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA ETKİ EDER

Muhakkak ki şampiyonluk yarışına etki eder. Çok maç var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Birçok kredimizi, avantajımızı kaçırdığımız gibi, tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz.

BIRAKACAK HALİMİZ YOK

Herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok ama rakiplerimizin birbirleriyle oynadıkları haftada bugünden kazanmamızın etkisi başka olurdu.