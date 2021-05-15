Galatasaray'da Fatih Terim'den maç öncesi 'averaj' itirafı! 'Gerilimi istemiyorum'

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Hiç vazgeçmeyen bir Galatasaray var. Buraya kadar gelirken inatla, ısrarla vazgeçmedik. Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum.

GALATASARAY BÖYLE OLMALIDIR

Önce 3 puanı alıp, sonra ne lazımsa ona göre davranmaya kararlıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın buraya gelip iddialı gelmesi, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray böyle olmalıdır

UZUN SÜREDİR KAMPI KALDIRDIM

Ben uzun süredir kampı kaldırdım. Kurallar izin verirse maç günü seyahat etmeyi planlıyoruz. Federasyonun kuralları eğer 24 saat önce orada mecbur olma durumu var ise başka bir şey ama onu da düşünmüyorum

FİNAL HAVASINDAYDI

Burada da kampımız öyle bir kamp gibi değildi. Tam bir final havasındaydı. Marcao kızıyla uyumak istedi. Öbürü eve gitmek istedi. Hepimiz rahat hareket ettik. Bir beraberlik günüydü.

EN HAYIRLISI BELLİ ZATEN

Bugün akşam itibarıyla Allah nasip ederse, hayırlısıysa, Galatasaray için en hayırlısı belli zaten, oradan sonra herkes işine, tatiline gidecek