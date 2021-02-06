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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den "küfür" tepkisi
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'den "küfür" tepkisi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada locadan takıma küfür edildiğini belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hemen öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Seyircisiz oynadığımızı sanıyoruz ama seyirci var. Maalesef var. Localar falan hep dolu. Sahaya çıkarken küfür yiyoruz. Hepsini not alıyoruz. Ama temsilcilerin ilgilendiği yok. 6222 diye bir şey varsa, bu kadar galiz küfürler edilemez. Bu güzel bir şey değil. Belli ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor." dedi.

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