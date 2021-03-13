Galatasaray'da Fatih Terim'den Kayserispor maçı yorumu: 'Çok keyif alıyorum'

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Son haftaların formda takımını Kayseri'de yenmek kolay değil hakikaten. Oyunun ilk dakikasından 93. dakikaya kadar oyunun kontrolüne hükmeden bir Galatasaray olduk. Muhakkak ki bir veya iki hatamız oldu.

ÇOK KEYİF ALIYORUM

Bugün gösterdi ki, hatalardan ceza yesek de hakkından gelebileceğiz. Hücum organizasyonlarında hep başka bir takım gördünüz, ben bundan çok keyif alıyorum. Böyle olduğu zaman tüm takım keyif alıyor

BÖYLE OYNAMAYA DEVAM EDERSE...

Daha çok var. Kayıplar ve kazançlar olacak Galatasaray böyle oynamaya devam ederse ki giren ve çıkan oyuncularda hiçbir şey fark etmedi bugün. Anlayışımızı sergilediğimiz için mutluyum.

BAZI ARKADAŞLARIMIZIN HUYU DEĞİŞECEK

Değişikliklerden sonra tehlike yaşamadık. Biz baktık ki, tehlike yaşamıyoruz kendimize tehlike yaşatıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın huyu var, o da değişecek inşallah

KAPRİS VEYA ÜZÜNTÜ...

Her oyuncu oynamamanın üzüntüsünü çeker. Oyuncu hep kendini düşünür, antrenör takımı düşünür. Giren oyuncularımız hiçbir kapris veya üzüntüyü yansıtmadan hamle oyuncusu olduğu için Henry, Soso, Etebo, Kerem çok başarılı oldular. En iyi işleri yaptılar. Skoru da yükselttiler

GALATASARAY DURAMAZ

Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgiler ve teşekkürlerle gönderdik

BU REFLEKS HALLEDER

Böyle bir olay yaşandı, bitti, hayat durmuyor. Olayın üzerinde durmak, fikir yürütmek bize bir şey getirmez. Büyük kulüp refleksinde böyle şeyler oluyor, bu refleks halleder