Galatasaray'da Fatih Terim'den Kasımpaşa maçı yorumu! 'Hakkımız olan bir galibiyetti'

Süper Lig'de 25. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

İki tarafı da tebrik etmek lazım. Futbol güllük güneşlik bir oyun değil ama kar oyunu da değil. Zeminin kontrol ettiği bir oyun. Bu çok kolay bir şey değil. Bütün çalışmalar ve alışkanlıklarınız bir tarafa bırakılıyor

OYUNCULARIMIZA HELAL OLSUN

İlk yarıda zaman zaman bana göre çok iyi bir futbol denilecek bir oyun vardı. Normal bir zeminmiş gibi oynadık. Oyuncularımıza helal olsun. İlk yarıyı 1-0 da önde bitirdik. Ama 2'yi yapmadığınız sürece sıkıntıdasınız.

HAKKIMIZ OLAN BİR GALİBİYETTİ

Başka bir futbol anlayışının ortaya koyulduğu bir maç oldu. Hiç alakasız da bir gol yedik. Müdahale edebildiğimiz gibi müdahale ettik. Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa da her an her şeyi yapacak bir takım. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum.

ZOR ŞARTLARA RAĞMEN KAZANDIK

Dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalarla, sakatlarla geliyoruz. Bu havaya ve bu olağanüstü zor şartlara rağmen kazandık.

DAHA FAZLA ŞANS VERMEK İSTİYORUZ

Kerem'e daha fazla şans vermek istiyoruz. Oyuncunun nereden geldiğine bakmıyoruz. Benim oyun anlayışıma uyan yetenekli gençler her zaman oynuyor zaten. Bir kısmı Liverpool'da bir kısmı başka yerlerde. Kerem çok daha önemli bir oyuncu olacak.