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Galatasaray'da Fatih Terim'den İsmail Çipe'ye özel terapi! Başakşehir maçında...

#Galatasaray#Başakşehir#İsmail Çipe
Galatasarayda Fatih Terimden İsmail Çipeye özel terapi Başakşehir maçında...

Galatasaray'da İsmail Çipe'nin Başakşehir maçında ortaya koyacağı performans, transfer planını da etkileyecek.

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Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleyi devralması beklenen İsmail Çipe'ye, Fatih Terim Florya'da adeta terapi uyguluyor.

Son iki sezonu Kayserispor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray 'a geri dönen ve geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki kalecinin Başakşehir karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu.

İsmail'in devre bitene kadar çizeceği grafik, Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planını da etkileyecek. Sarı-Kırmızılı ekipte İsmail dışında, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da Terim'den görev bekleyen diğer kaleciler.

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#Galatasaray#Başakşehir#İsmail Çipe

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