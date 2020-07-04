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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den Henry Onyekuru için veda paylaşımı!
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Haber Giriş: 04.07.2020 - 20:07,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'den Henry Onyekuru için veda paylaşımı!

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Henry Onyekuru için veda paylaşımı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Henry Onyekuru için veda mesajı yayınladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Henry Onyekuru'ya veda etti.

Onyekuru, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona ermesi sebebiyle Monaco'ya geri dönecek.

Son antrenmanda Terim ve takım arkadaşlarına veda eden Onyekuru için Fatih Terim'den paylaşım geldi.

Terim paylaşımında 'Seni özleyeceğim evlat' ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Fatih Terimden Henry Onyekuru için veda paylaşımı

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