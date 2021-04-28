Galatasaray'da Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu'na övgüler!

Süper Lig'de Konyaspor kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Artık teknik adamların maç öncesi konuşmalarının en zor olduğu anlar bunlar. Kimse ben kazanmayacağım demez.

NE OLUR BİLMİYORUZ

Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlarsak, bizim için önemli olacak. Onu tekrar yakalamalıyız. Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz.

ÇOK BAŞARILI BİR OYUNCU

Halil bizim gezici oyuncumuz, bloklar arasında da çok başarılı bir oyuncu. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum ve inanıyorum. Golü de bulursa kendisine büyük bir moral olacak.

İyi bir yetenek, doğru oynuyor. Oynadıkça daha da aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Ben de onlara bu şansı veriyorum.