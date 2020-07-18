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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi flaş sözler: 'Uçlarda yaşıyoruz'
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Haber Giriş: 18.07.2020 - 20:41,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi flaş sözler: 'Uçlarda yaşıyoruz'

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi flaş sözler: 'Uçlarda yaşıyoruz'
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Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Başımıza gelenlere inanmak çok zor ve güç. Pandemi öncesi ve sonrası birçok maçı iyi oynamamıza rağmen hiç aklımıza gelmeyecek sonuçlarla karşılaştık. Mental olarak hasar aldık diyebiliriz.

DAHA BETER OLUYOR

Bu krizi en doğru yönetmek en önemli vazifemiz. Bu sene her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ayak kırılıyor. Öteki daha beter oluyor. Üst üste penaltılar. Dediğim gibi bu sezon her şeyi uçlarda yaşıyoruz

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