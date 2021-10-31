Galatasaray'da Fatih Terim'den galibiyet yorumu: 'Güzel bir maç oldu'

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

İki yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu bizim için önemliydi. Pozisyon da bulduk. Morutan'la, Kerem'le %100 gol fırsatları da bulduk. İlk yarıyı 1-0 bitirdik, ikinci yarıda boş alan bulacağımızı oyunculara anlatmıştık.

GÜZEL BİR MAÇ OLDU

Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, yukarıyla puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz

DAHA DA İYİ OLACAK

Kerem bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak."

MORUTAN EN KÜÇÜĞÜ

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Morutan, içlerinde en küçüğü. Biraz da içine kapanık ama çok önemli meziyetleri var. Kaybedilen puanlarda tecrübeli oyuncuyla genç oyuncunun göğüsleyişi aynı olmuyor. Onları tekrar bir maça hazırlamak kolay değil, hele ellerinden kaçırdıkları bazı maçlar var. Bunlar genç arkadaşlarımıza önemli tecrübeler kazandıracak. Eğer buraları az zararla atlatırsak, ilerisi bizim için çok açık.

MARCAO YORUMU

Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi ama yönetimimiz doğruydu. Kerem'den özür dileyecekti, o da çok üzüldü. Marcao, üzüntüsünün farkında. Marcao, iyi bir Galatasaraylı. Küme düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik ama şu an çok önemli bir yerde.