Galatasaray'da Fatih Terim'den futbolcularına motivasyon konuşması

Hafta içinde yönetimle arasındaki krize son noktayı koyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeniden şampiyonluğa odaklanmış durumda. Başarılı hocanın Ankaragücü maçı öncesi bir toplantı gerçekleştirdiği ve futbolcularına motivasyon yüklemesi yaptığı belirlendi.

Takvim'de yer alan habere göre Terim'in, "Duyuyorum ki bazıları şimdiden şampiyonu ilan etmiş. Fakat unutmayın, bu ligde her zaman son sözü biz söyleriz. Artık kalitenizi sahaya yansıtma zamanı" dediği ifade edildi.

BABEL, FEGHOULI VE DIAGNE İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Başarılı teknik adamın ayrıca şu ana kadar beklenen performansı veremeyen Ryan Babel, Feghouli ve Diagne gibi isimlerle de sürekli birebir görüşmeler yaparak motive ettiği öğrenildi.

Milli ara öncesi oynanacak Ankaragücü ve Sivasspor maçlarına büyük önem veren Fatih Terim mutlaka 2'de 2 istiyor. Tecrübeli hoca ligdeki ocak ayı arasına en az puan kaybıyla girmenin hesabını yapıyor.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...