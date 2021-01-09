Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Mesut Özil yorumu!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonunda Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil hakkında açıklama yaptı.

"ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"

Fatih Terim, "Galatasaray'a bir 'Mesut Özil' gelebilir mi?" sorusuna "Mesut Özil önemli bir isim, önemli bir futbolcu. İsmi de çok büyük bir oyuncu. Umarım bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağını, önemli isimler olacağına da inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

RADAMEL FALCAO AÇIKLAMASI

Falcao hakkında da konuşan Terim, "Falcao bir marka. Talihsizlikler yaşıyor. Ben izin verdim kendisine, İspanya'da tedavi görecek. Hem karakterli bir futbolcu. Hem de iyi bir insan. Futbolculuğuna söyleyecek laf yok. İnanıyorum ki ve biliyorum ki Falcao, herkesten fazla rahatsız faydalı olamadığı için. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Oynadığı, oynamadığı hiç önemli değil. Falcao'yla 45 dakika görüştük. Gerekirse yine bu forma her zaman onundur. Başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır oynasa da oynamasa da..." dedi.