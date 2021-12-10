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Galatasaray'da Fatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! '5 maç var...'

#Galatasaray#Lazio#Fatih Terim
Galatasarayda Fatih Terimden final sorusuna yanıt 5 maç var...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan ve son 16 turuna yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Hak ettiğimiz bir grup liderliği… Bunu çok hak ettik. İlk maçtan, sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok iyi maçlar oynadık.

BARCELONA'LAR, DORTMUND'LAR...

Neye ihtiyacımız varsa onu aldık. Hiç mağlup olmadık. Grup aşamasında mağlup olmadığımız gibi deplasmanda hiç gol yemedik. Daha da önemlisi, Barcelona’lar, Dortmund’lar… Bunların hepsini aştık. Direkt son 16’dayız.

ALNIMIZIN AKIYLA

Hak ettik bunu. Alnımızın akıyla. Liderliği özlemişiz ki hepimiz buna çok sevindik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim. Haklıyım. Buradan böyle çıkmak bence çok hoş.

TRANSFER SİNYALİ

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Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim… Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz. Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye

'FİNAL' SORUSUNA YANIT

5 maç var ‘oraya’. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz. Biz de bunlara alışkınız. İnşallah ‘oraya kadar’ gideriz.

HAYALLER OLMADAN BİR YERE VARILMAZ

Hayaller olmadan bir yerlere varılmaz. Son 16’ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek... Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Onun için ben de çok mutluyum.

"İYİYİM, BANA MİKROP BULAŞMAZ"

Sağlık durumu ile de ilgili Terim, "İyiyim Allah'a şükür, bir şeyim yok. Kimse merak etmesin. İnce bağırsak, mide kötü olabiliyor ama iyiyim. Bana mikrop bulaşmaz" dedi.

"HİÇ DURMADAN MAÇ OYNUYORUZ"

Ligi çok erken açtıklarını ve sürekli maç oynadıklarına vurgu yapan Terim, "Biz haftada bir maç oynamıyoruz. 27'nci maçı oynadık. Geçmişte ligde tamamına yakın maç oynamış olurduk. 14 Haziran'da sezonu açtık, bir plan koyduk Galatasaray'ın kurtuluşu bu dedik. Dikenli yollar oluyor, olacaktır. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Ligde de iyi gideceğiz. Orada da düzeleceğiz. Babel'in teşhisi doğru. Ligde zaman zaman oynamama üzerine, vakit geçirme üzerine şeyler yaşıyoruz. Geçirilen vaktin toplamında uzatmada verilen zaman az. Ne olursa olsun orada da iyi futbol oynadık. Atamadığımız bir golü, verdiğimiz pozisyonlar var. Daha iyi oynayacaklar. Bu işin yorgunluğu kolay değil. Hiç durmadan oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER KUPADA İDDİALIYIM"

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Bütün yer alınan kupalarda iddialı olduğunu söyleyen Terim, "Bahane sebep sunmuyoruz ama sıkıntılarımız oluyor. Burada kalacaktık. Türkiye'de saat 02.00. Bizde 06.30'da İstanbul'da olacağız. Galatasaraylıya sorsak, Avrupa'da sonuna kadar mı gidelim, lig mi? Avrupa'yı tercih eder. Ben ikisin de tercih ederim. İnşallah sonuna kadar Avrupa'da devam ederiz. Ben her kupada iddialıyım" açıklamasında bulundu.

"MOHAMED'İN OPSİYONU KULLANILACAK, GEDSON İÇİN UĞRAŞILIYOR"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Terim, "Mohamed'in büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacağız. Gedson'un durumu bakılıyor, uğraşılıyor" dedi.

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#Galatasaray#Lazio#Fatih Terim

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