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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den derbi sonrası 'liderlik' yorumu! 'Doğru zamanda!'
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 21:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'den derbi sonrası 'liderlik' yorumu! 'Doğru zamanda!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

"Sevgili Babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum

GERÇEK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HEDİYE EDİYORUM

"Sevgili Babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum

NASIL PENALTI ÇALINMAZ!

Dünya çapında bir hakemimiz var, Cüneyt Çakır. İçeride de Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından çok penaltı yedik aleyhimize. Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz!

TAM LİDER OLUNACAK YERDE KAZANDILAR

9 dakika uzatma verilebilir, sıkıntılı geçebilir, sakatlıklar da olabilir. Oyuncularımı kutluyorum. Tam lider olunacak yerde kazanmasını bildiler

MOHAMED MUHTEŞEM ADAPTE OLDU

Mohamed 1.5 maç oynadı, ilk kez başka ülkede maça çıkıyor, kolay değil ama muhteşem adapte oldu, Mohammed'den çok iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Önemli bir açığımızı kapatacak.

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