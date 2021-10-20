Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş rotasyonu! Lokomotiv Moskova karşısında...

Haberin Devamı

Bir sonraki milli araya kadar devam edecek olan zorlu fikstüre Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray , rotayı Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova deplasmanına çevirdi. Perşembe günü Rusya'da oynanacak maç sonunda grup liderliğini sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer yandan pazartesi günkü Beşiktaş derbisini de düşünüyor. Fanatik'in haberine göre Aslan'ın hocası Fatih Terim, üst üste gelen maçlarda yorgun düşmesi muhtemel bazı oyuncuları Moskova'da dinlendirip, ligde sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda ilk 11'e girmesi beklenen isimlerden biri Mbaye Diagne. Senegalli golcü, Moskova karşısında Cim Bom'un gol yükünü üstlenebilir.

Bu kez Babel'le başlayacak

Ayrıca kırmızı kart cezası sebebiyle Konyaspor karşısında oynamayan Berkan'ın da 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim'in sol beke Ömer Bayram'ı hazırladığı, savunmanın göbeğinde ise Marcao - Nelsson ikilisinin oynayacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın ayrıca sol kanatta Kerem yerine Babel'le başlayabileceği, Feghouli'ye de şans tanımayı düşündüğü ifade ediliyor.