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Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş rotasyonu! Lokomotiv Moskova karşısında...

#Galatasaray#Fatih Terim#Lokomotiv Moskova
Galatasarayda Fatih Terimden Beşiktaş rotasyonu Lokomotiv Moskova karşısında...

Zorlu fikstüre Konuyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da rota Lokomotiv Moskova deplasmanına çevrildi. Ancak pazartesi günkü Beşiktaş derbisini de düşünen Terim'in, kadroda küçük çaplı bir rotasyona gideceği bildirildi.

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Bir sonraki milli araya kadar devam edecek olan zorlu fikstüre Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray , rotayı Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova deplasmanına çevirdi. Perşembe günü Rusya'da oynanacak maç sonunda grup liderliğini sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer yandan pazartesi günkü Beşiktaş derbisini de düşünüyor. Fanatik'in haberine göre Aslan'ın hocası Fatih Terim, üst üste gelen maçlarda yorgun düşmesi muhtemel bazı oyuncuları Moskova'da dinlendirip, ligde sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda ilk 11'e girmesi beklenen isimlerden biri Mbaye Diagne. Senegalli golcü, Moskova karşısında Cim Bom'un gol yükünü üstlenebilir.

Son Dakika: Galatasarayın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu

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Bu kez Babel'le başlayacak

Ayrıca kırmızı kart cezası sebebiyle Konyaspor karşısında oynamayan Berkan'ın da 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim'in sol beke Ömer Bayram'ı hazırladığı, savunmanın göbeğinde ise Marcao - Nelsson ikilisinin oynayacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın ayrıca sol kanatta Kerem yerine Babel'le başlayabileceği, Feghouli'ye de şans tanımayı düşündüğü ifade ediliyor.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Lokomotiv Moskova

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