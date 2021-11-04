Galatasaray'da Fatih Terim'den beraberlik yorumu! 'Hiç aklıma gelmedi'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Özellikle ikinci yarı, golden sonraki reaksiyon iyi... Tabela hariç, her şeye olumlu bakabiliriz. Sekiz tane pozisyonumuz var, kaleyi tutan şutumuz yok neredeyse. Bunu değiştirmeliyiz, böyle de gol yememeliyiz. Kötü bir gol yedik

MAĞLUP DA OLABİLİRDİK

Bu kadar gol pozisyonu kaçırdıktan sonra mağlup da olabilirdik. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden bir takım vardı. Güzel bir maç oldu, bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi.

UĞRAŞIRSAK BU GOLÜ YERİZ

Lider olmak avantaj demektir. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek hedefimiz. Yediğimiz golü seyrettim. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış.

YEDLIN BİR KUMAR OYNUYOR

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Hiçbir şekilde berabere kalacağım veya kaybedeceğim aklıma gelmedi. Futbolcularım bunu hak etmediler. Çok kolay, çok kötü bir gol yedik. Alex'in bacağının arasından geçiyor, Yedlin bir kumar oynuyor... Silsile bir hata.