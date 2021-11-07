Galatasaray'da Fatih Terim'den beraberlik yorumu! 'Hak ediyoruz bazı şeyleri'

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Genel olarak kaybettiğimiz puana üzgünüz. Hiç pozisyon vermemişken, tesadüflerin haricinde yenen herhangi bir şey yokken, ikinci yarıda Emre'nin topuna kadar hiçbir sıkıntımız yok, tam aksi oyuna hakim olan bizdik. Ancak 3. bölgede biraz etkili olmamız lazımdı.

NASIL 1-1 BİTTİ DERSİNİZ

Herhalde Kerem ve Halil'in yorgunluğu. İstatistiklere bakarsak, nasıl 1-1 bitti dersiniz. Futbol bazen istatistiklere sığmıyor. 2 puan kaybettik, rahat rahat üzgünüm diyebilirim. İki golü de biz attık.

LİG DEVAM EDİYOR

İki golü de aşağı yukarı biz attık. Direkten dönen, kaçırdığımız top... Biraz geç hareketlendik açıkçası. Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz açıkçası. Üzgünüm tabii ama lig devam ediyor, biz de buradayız.

ÜRETKENLİKTE GERİYE DÜŞTÜK

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Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz. Topun mülkiyetini alıyoruz

HAK EDİYORUZ BAZI ŞEYLERİ

İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz. Hak ediyoruz bazı şeyleri. Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken bir pas atıyoruz. Bu ve buna benzer birçok pozisyon yaşadık

HÜKMEN GALİBİYET İSTEMEYİZ

Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?