Galatasaray'da Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ROTASYON YAPMAK LAZIMMIŞ'

Rotasyon yapmama sebebini açıklayan Terim, "İyi oyun devam etsin diye rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Hiç alakası yokken gol yedik. Arkasından bir gol daha yedik. Bunlar aklımızda olmayan şeyler. Alanyaspor'u kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

'AYAĞINA BASMA VAR'

İlk yarıda Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yer kaldığı pozisyon hakkında da yorum yapan Fatih Terim, "42. dakikada Emre Kılınç'ın ayağına basma var. VAR'a gitmiyor, VAR'daki Halis Özkahya çağırmıyor. Emre feryat figan yapsa belki verebilir" şeklinde konuştu.

'VAR NEDEN ÇAĞIRMAZ BİLMİYORUM'

Fatih Terim sözlerini, "Üzgünüm, 2-1 devreye girmek başka bir şeydi. Emre'yi de atan bu arkadaşımızdı. Ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük ama kırmızı kullanılmadı. VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9-11 dakika uzatmalar olurken, biz 5 dakikada bitiriyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu da dile getiren Terim, "Herhangi bir şeyi ona bağlamıyorum ama onu görünce bu duruma geliyoruz. Herhalde ikinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne su serpmiştir. Oradan devam etmemiz lazım, bu kadar da hata yapmamamız lazım" dedi.

YENİ TRANSFERLER DOĞRU GİBİ DURUYOR

Yeni oyuncuların resmi müsabakalardaki son 8 golün 7'sine imza attığının hatırlatılması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Gedson Fernandes'in fizik kalitesinin yükselmesine, daha fit olmaya ihtiyacı var. Kendisinin antrenman eksiği var. İki hafta karantinada kaldı. Sonra burada yine karantinaya girdi. Çok kolay değil. Üzerine koyarak gidecek. Daha iyi oynayacağından eminim. Onyekuru'yu tanıyorsunuz ama bugün etkili oynamasını beklerdik. Henry bizim için her zaman iyi bir silahtır. Muhammed her maçta atıyor. İnşallah atmaya da devam edecek. Muhammed'in başka pozisyonları da var. İnşallah ligde gollerine devam eder. Kendisine ihtiyacımız olacak. Yeni yapılan transferler doğru gibi duruyor. Uzun zaman Muhammed'i izledik. Henry'yi zaten çok önceden biliyorduk. Gedson da bize kalite katacak. DeAndre (Yedlin) ilk kez 11'de oynadı. Sağ kanadımızı Linnes ve Şener ile iyi kullanacağa benziyoruz. O da çabuk ve etkili bir oyuncu. İkinci yarıda baskı ve gol pozisyonu ürettiğimiz bölgede becerili olduğumuz bölümde devreye girdi. Halil (Dervişoğlu) de bir şanssızlığa uğradı. Maalesef pozitif çıktı. Gençtir çabuk atlatacaktır."