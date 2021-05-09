Galatasaray'da Fatih Terim ustalara sarıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin 11’inde 2 büyük sürpriz yaptı. Terim, geçen hafta 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında ilk 11’de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı’yı yedeğe çekip, Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve DeAndre Yedlin gibi nispeten daha tecrübeli isimlere şans tanıdı.

Terim’in bu tercihleri sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun zamandır forma şansı bulamayan üç futbolcu birden ilk 11’de sahaya çıkmış oldu.

Ligin 34. haftasındaki Karagümrük karşılaşmasında bileğinden sakatlanan Yedlin, 5 maç sonra forma giydi. Sarı kırmızılı takımın deneyimli santrforu Falcao 7, Onyekuru da 6 maç sonra ilk 11’de görev aldı.

Falcao 4 farklı takımla Beşiktaş’a gol attı

Galatasaray’da Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan Etebo’nun yanı sıra Linnes, Emre Taşdemir ve Oğulcan kadroda yer almadı.

Öte yandan karşılaşmada ilk yarının uzatma anlarında Galatasaray’ı 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Radamel Falcao, 4 ayrı takımla Beşiktaş’a karşı gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, 4 Kasım 2010’da Porto, 15 Mart 2012’de Atletico Madrid ve 17 Ekim 2017’de Monaco’nun Beşiktaş ile oynadığı maçlarda fileleri havalandırmıştı.

Dün ilk 11’de sahaya çıkan Radamel Falcao, 63. dakikada yerini Mısırlı santrfor Mustafa Muhamed’e bıraktı.

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