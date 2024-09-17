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Galatasaray’da Fatih Terim - Ünal Aysal barışı

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#Galatasaray#Ünal Aysal#Fatih Terim
Galatasaray’da Fatih Terim - Ünal Aysal barışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

Fatih Terim’in sarı kırmızılılara 2013’teki olaylı vedasından bu yana mesafeli oldukları bilinen ikili Atina’da buzları eritti. Dönemin G.Saray Başkanı Ünal Aysal ile Terim Atina’da bir restoranda yemek yerken karşılaştı ve sohbet etti. Aysal Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Birbirimiz hakkında hasmane söylemimiz olmadı. Bir araya geldiğimizde hep nezaket içinde merhabalaştık. Galatasaray’da kırgınlık olmaz” dedi.

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G.Saray’da 2013-14 sezonu devam ederken Fatih Terim’in görevine son veren yönetimin başkanı Ünal Aysal’la deneyimli teknik adamın arası yıllardır soğuktu. İkili Atina’da bir araya gelerek buzları eritti. Aysal Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

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SAYGI HEP VARDI

“O dönemin şampiyonluk telaşı içinde bu konu oldukça farklı algılandı. Nitekim sonrasında ne benim Fatih hoca hakkında, ne de onun benim hakkımda kişisel ve hasmane bir söylemi olmadı. Bir araya geldiğimiz her G.Saray etkinliğinde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde merhabalaştık. En son yurt dışında bir restoranda yemek yerken karşılaştık ve karşılıklı olarak sohbet ederek buzları erittik. Galatasaray’da küslük ve kırgınlık olmaz.” · SÖZ konusu dönem Ünal Aysal’ın Fatih Terim hakkında ‘Başarılı bir eleman’ ifadesiyle başlayan, başarılı teknik adamın G.Saray’la birlikte Milli Takım’ı çalıştırmak istemesiyle tırmanan gergin süreç Terim’in görevine son verilmesiyle sona ermişti.

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#Galatasaray#Ünal Aysal#Fatih Terim

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