Galatasaray'da Fatih Terim, tribündeki yöneticilerle tartıştı!
Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu Süper Lig'in 28. hafta maçında gergin anlar yaşandı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, ikinci yarıdaki bir pozisyon sonrası Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.
MAÇ SONU MELER'İN YANINA GİTTİ
Fatih Terim ve yardımcıları, son düdükle birlikte hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti ve bir süre konuştular.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera da maç sonu hakeme uzun süre itiraz etti.