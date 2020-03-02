Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!
Galatasaray, üst üste 2 maç daha kazanması halinde Fatih Terim, kariyer rekorunu kırmış olacak.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in rekoruna çevrildi.
Fatih Terim, iki maç daha üst üste kazanırsa kendisine ait 9 maçlık kazanma serisini geçip üst üste 10 maç kazanmış olacak.
2011-12 SEZONUNDA REKOR KIRMIŞTI
Tecrübeli teknik direktör, 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmıştı.
Fatih Terim'in rekor kırması için Galatasaray'ın Sivasspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılı ekip 25. haftada deplasmanda Sivasspor, 26. hafta ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
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