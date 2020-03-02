MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!
GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Fatih Terim, kendi rekonu kırmak istiyor!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, üst üste 2 maç daha kazanması halinde Fatih Terim, kariyer rekorunu kırmış olacak.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in rekoruna çevrildi.

Fatih Terim, iki maç daha üst üste kazanırsa kendisine ait 9 maçlık kazanma serisini geçip üst üste 10 maç kazanmış olacak.

2011-12 SEZONUNDA REKOR KIRMIŞTI

Tecrübeli teknik direktör, 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmıştı.

Fatih Terim'in rekor kırması için Galatasaray'ın Sivasspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılı ekip 25. haftada deplasmanda Sivasspor, 26. hafta ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle