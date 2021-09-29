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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Lazio'yu yıkan 11 Marsilya'da da işbaşında

#Galatasaray#Marsilya#UEFA Avrupa Ligi
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Lazioyu yıkan 11 Marsilyada da işbaşında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki 2. maçtan da 3 puan bekliyor. Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Bamba Dieng, Gerson ve Matteo Guendouzi gibi formda yıldızlara sahip Fransız ekibi karşısında tıpkı Lazio maçındaki gibi baskılı oynamaları gerektiğini belirten Fatih Terim, oyuncularından özellikle orta sahada sert ve agresif oynamalarını istedi.

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’deki 4 maçlık hasretine Göztepe karşısında son vererek moral bulan Galatasaray’da tüm gözler UEFA Avrupa Ligi’ne çevrildi. E Grubu’ndaki ilk sınavında güçlü İtalyan ekibi Lazio’yu 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, yarın Marsilya deplasmanında da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

BUGÜN FRANSA’YA GiDECEKLER

Maç için bugün Fransa’ya gidecek olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından Lazio karşısındaki baskılı oynamalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde Lazio maçının 11’iyle Marsilya karşısına çıkacak.

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BOEY VE BARIŞ ALPER KULÜBEDE OTURACAK

Savunmanın göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisine görev verecek olan Terim, santrforda da Halil Dervişoğlu’nu oynatacak. Marcao’nun takıma dönmesiyle birlikte oyun kurma görevini bu oyuncu ile birlikte Cicaldau ve Morutan yapacak.

YEDLiN OYNAYACAK

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Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya’da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim’in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem’i ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi.

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DiMiTRi PAYET VE CENGiZ ÜNDER’E DiKKAT

Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi’nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte. Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi.

Marsilya’da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder. Fatih Terim’in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.

iŞTE O 11

Muslera · Yedlin · Marcao · Nelsson · Van Aanholt · Taylan · Berkan · Cicaldau · Morutan · Kerem · Halil

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#Galatasaray#Marsilya#UEFA Avrupa Ligi