Galatasaray'da Fatih Terim, hem mutlu hem umutlu

1- Yeni transferler takıma çok çabuk adapte oldu.

2- Cimbom hücumda artık daha genç ve daha yırtıcı.

3- Aranan santrfor Mohamed takıma ilaç oldu...

4- Belhanda alternatifsiz değil. Artık B planı da mevcut.

5- Bu takıma sakatlıktan çıkan 2 yıldız daha katılacak.

6- Forma savaşı da arkadaşlık da zirveye çıktı.

Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi 4 zorlu maçtan 12 puan çıkararak hata yapmayan Galatasaray’da sezonun bitimine 16 hafta kala teknik direktör Fatih Terim istediği takımı sahada görmenin mutluluğunu yaşıyor. Süper Lig’in zirvesinde yer alan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adamı mutlu eden ve Süper Lig’deki 23. şampiyonluğa olan inancını artıran 6 önemli faktör ön plana çıkıyor.

Uyum sorunu yaşamadılar

1- Ara transferde nokta atışı hamleler yapıldı. Mohamed 5, Onyekuru 4, Gedson Fernandes ise 1 gole imza attı. 11 gole katkı sağlayan yeni oyuncuların uyum sorunu yaşamadan takıma çabuk adapte olması da takımın çıkışa geçmesi ve Fatih Terim’in geleceğe umutla bakmasında önemli etken oldu.

Genç, enerjik ve dinamik!

2- Her zaman pres gücü yüksek, rakibe önde baskı uygulayarak bozabilecek bir takım kurmak isteyen Terim devre arası takviyeleriyle yıllardır istediği kimliğe sahip bir Galatasaray ortaya çıkardı. Özellikle Mohamed, Fernandes, Kerem ve Onyekuru ile önde genç, dinamik ve enerjik bir hücum hattı oluşurken, tecrübeli hocanın hamlesi, alternatifi çoğaldı ve artık istediklerini sahaya yansıtan bir takım meydana geldi.

İstediği golcüye sonunda kavuştu

3- Falcao fizik olarak zayıf, ikili mücadelelerde ayakta kalamayan Diagne ise önde baskı ve topsuz oyunda kayboluyordu. Mohamed ile Terim aradığı golcüyü yıllar sonra G.Saray’a kazandırdı. Hava toplarında etkili, güçlü, fiziği sağlam, önde basan, son vuruş kabiliyeti yüksek, rakibi rahatsız eden Mohamed son 16 haftada tecrübeli hocanın en önemli kozu olacak.

Belhanda’sız oyun planı da mevcut

4- İlk yarıda Fatih Terim’i en çok zorlayan noktalardan birisi kadro derinliği ve kalitesi idi. Özellikle alternatifi olmadığı için, Belhanda sürekli oynatılıyordu. Hoca Belhanda’dan maksimum fayda almak adına yoğun çaba harcıyordu. Fernandes’le bu bölgede de B planı da ortaya çıktı. Forvette, kanatlarda, orta sahada G.Saray artık Terim’in istediği kadro derinliğine sahip.

Daha Feghouli ve Falcao gelecek

5- FegHouli ile Falcao da yakın zamanda takıma katılacak. Hamle oyuncusu olarak da iki önemli yıldızının daha bulunması Terim’i mutlu eden noktaların başında geliyor. Aynı zamanda ilerleyen haftalarda Gedson Fernandes’in de fizik olarak daha iyi noktaya gelip maç oynadıkça G.Saray olan katkısının artması bekleniyor.

Takım ruhu ve forma rekabeti

6- Transferlerin ardından takım içinde formayı kazanmak adına tüm futbolcuların görev almak adına maksimumunu ortaya koyması da Terim’i mutlu ediyor. Kerem Aktürkoğlu’nun çıkışı, Etebo’nun Kasımpaşa maçındaki futbolu, Yedlin’in gelişi sonrası Linnes’teki yükseliş ve takım içinde oluşan kenetlenme ile arkadaşlık teknik heyeti sevindiren diğer noktalar.

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