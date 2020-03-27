Galatasaray'da Fatih Terim hastane odasından futbolculara video gönderdi

Dört gündür tedavi gören Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, sıcak mesajlara duyarsız kalmadı. Hastane odasında bir video çekip futbolculara ulaştırdı: Merak etmeyin, ben iyiyim. Size verilen programı harfiyen uygulayın. Çok çalışın, zinde kalın. Sakın evinizden dışarıya çıkmayın.

ÇALIŞIN ZİNDE KALIN EVDE KALIN



Hasta yatağında çektiği video ile futbolcularına mesaj gönderen Fatih Terim'in, "Merak etmeyin, ben iyiyim. Size verilen programı harfiyen uygulayın, zinde kalın. Sakın evden çıkmayın" dediği öğrenildi.

Coronavirüs teşhisi sonrası 4 gündür tedavisine devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hasta yatağında bile futbolcularını düşündüğü belirlendi… Tüm takıma whatsapp üzerinden bir video gönderen tecrübeli hocanın, "Beni değil, kendinizi düşünün" dediği öğrenildi.



Galatasaray taraftarının Fatih Terim için hazırladığı video ise şöyleydi;





KENDİNİZE DİKKAT EDİN

Terim'in mesajında, "Merak etmeyin, iyiyim. Kendinize dikkat edin. İdmanları aksatmayın. Verilen programı uygulayın, zinde kalın. Sakın evden çıkmayın" ifadesini kullandığı öğrenildi.

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM



Başarılı hocanın ayrıca, "Çok yakında inşallah daha güçlü bir şekilde aranıza döneceğim" dediği de belirlendi. Fatih Terim'in durumunun iyi olması futbolcuların da yüzünü güldürdü.

ÇOK İYİ HABERLER GELİYOR



Sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilen 66 yaşındaki Terim'in ateşinin normal seviyede seyrettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın kısa süre içinde taburcu edilebileceği ifade ediliyor.

EN BÜYÜK MORAL TORUNLARINDAN



Fatih Terim'in torunlarıyla sık sık telefonla görüntülü görüşme yaptığı ve bu şekilde moralini çok yüksek tuttuğu gelen bilgiler arasında.

DUALAR TERİM İÇİN



Herkes Terim'in sağlığına kavuşup aramıza dönmesi için dua ediyor.

ALBAYRAK: KISA SÜREDE GÖRÜŞECEĞİZ



Hastanede tedavisi süren Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj geldi. Albayrak, "Dualarınız için teşekkür ediyorum. Sağlığım iyiye gidiyor. Kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum" ifadesini kullandı.

CİMBOM'A ÇİFTE MÜJDE



Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan gelen kötü haberle çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray'a dün iki müjde geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Başkan Mustafa Cengiz ve ailesine yapılan coronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Aynı şekilde iki gün önce önlem amaçlı olarak hastaneye yatırılan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testinin de negatif olduğu belirtildi.

DUALARIM TÜRKİYE İÇİN



Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'den mesaj var. Başarılı hoca, "Bu mesaj sadece Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarı için değil tüm Türkiye için. Türkiye'yi çok seviyorum, sizin için dua ediyorum" dedi.

BÜYÜK ADEM



Galatasaraylı Adem Büyük, küresel salgına kayıtsız kalmadı. Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test kiti ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı. Büyük takdir topladı. (Takvim)