Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor! Okan Burak sürprizi...

Haberin Devamı

Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de seçilecek yeni başkanın, futbol takımının başına kimi getireceği. Adı geçen adayların Fatih Terim'le çalışmak istiyor olması, ibreyi yine tecrübeli hocaya doğru çeviriyor. Hatırlanacağı üzere Dursun Özbek, başkanlığı döneminde Igor Tudor'u 6 ayda gözden çıkarırken; 18 Aralık 2017'de sürpriz bir şekilde erken seçim kararı almış, 3 gün sonra yani 21 Aralık 2017'de ise 4. Fatih Terim dönemini resmen ilan etmişti. Ancak hiç beklemediği erken seçim yenilgisi, 20 Ocak 2018'de Dursun Özbek ile Galatasaray'ın yollarını ayırmış, Terim ile çalışma sırası Mustafa Cengiz'e geçmişti.

Plase Okan Buruk

Başkan adaylığını düşünmeyen Fatih hocanın, Elmas döneminde yarım kalan 3 yıllık projeyi tamamlamak istediği biliniyor. Albayrak da yeniden Terim'le çalışmak istiyor. Öyle ki Mustafa Cengiz döneminde merhum başkanı 3 kez Terim'i kovdurmaktan döndürdüğünü ifade ediyor. Ancak tarafların bir şekilde anlaşma sağlayamamaları halinde, Okan Buruk isminin de ciddi olarak düşünüldüğü belirtiliyor. Adı başkan adaylığıyla geçen hiç kimse, Domenec Torrent'le yeni sezona başlamayı düşünmüyor.

Haberin Devamı

HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI;