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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim, Gedson Fernandes için harekete geçti! Eski öğrencisi ile...

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İlk yarıda Tottenham'a kiralanan, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığı iddia edilen Galatasaray bu transferde Portekiz ekibini ikna etmek için uğraşıyor.

Benfica ile sözleşmesi 2023'te sona erecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transferde takıma katılması konusunda Fatih Terim'in ikili ilişkilerini kullanacağı öğrenildi. Terim'in Milan'da öğrencisi olan, şu an Benfica'nın sportif direktörlüğünü yapan Rui Costa ile Gedson Fernandes konusunda temasa geçeceği bildirildi. Deneyimli teknik adamın, Premier Lig'de forma giyemeyen genç yıldızla ilgili planlarını paylaşıp, sezonun geri kalan kısmında Fernandes'in oynayabilmesi konusunda Benfica cephesini ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. (Fanatik)

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