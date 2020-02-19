Galatasaray'da Fatih Terim farkı! Hiçbir rakibi yanına bile yaklaşamadı

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Süper Lig’in 2. yarısına müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray’da tüm takım, teknik heyet, camia ve taraftarlar, Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine kilitlenirken, teknik direktör Fatih Terim de dev maçla ile birlikte sarı kırmızılı takımın başında ligde 350. maçına çıkacak. Galatasaray’da tam 4 dönem teknik direktörlük görevini yürüten Fatih Terim, Cimbom’un başında çıktığı 349 lig maçında deyim yerinde ise rakiplerine büyük bir fark attı.

HÜRRİYET olarak, Terim’in G.Saray’ın başındaki 349 lig maçındaki performansını ve rakiplerinin bu süreçteki durumunu mercek altına aldık. Rakamlara bakıldığında ‘Fatih Terim’ farkı açıkça ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…

Kaybettiğinden 5 kat fazla maç kazanmayı başardı

349 lig maçında G.Saray 224 galibiyet, 80 beraberlik alırken, 45 kez yenildi ve 752 puan toplandı. Terim liderliğindeki puan durumuna bakıldığında ise Beşiktaş 685 puan ile Cimbom’a en çok yaklaşabilen takım oldu. Hafta sonu ezeli rakip F.Bahçe 666 puan toplarken, şu anki lider Trabzon 603 puanda kaldı.

349 lig maçında Cimbom, 739 gol sevinci yaşandı. Aslan’ı 672 golle F.Bahçe takip etti. · Cimbom deneyimli hocası ile birlikte bu 349 haftalık periyodun neredeyse yarısında (171 hafta) zirvede yer aldı. Takipçisi Beşiktaş 55, Fenerbahçe 48, Başakşehir ise 28 hafta bu koltukta oturdu.

LK 16 HAFTADA 3’TE 3 BİLE YOKTU

Galatasaray sezonun ilk 16 haftalık periyodunda 3 maç üst üste galibiyet dahi alamamıştı. Ligdeki son 6 maçta ise bambaşka bir takım ortaya çıktığı 18 puan toplandı.

ASLAN HEP SONRADAN AÇILIYOR

GALATASARAY, Fatih Terim’in teknik adamlığında şampiyon tamamladığı 8 sezonun 2. yarılarında rakiplerine büyük fark atarken yalnızca 11 puan farkla önde bitirdiği 1999-2000 sezonunun 2. 17 maçlık periyodunda ve 2017-2018 sezonunun 2. yarısında beşiktaş’tan daha az puan topladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı ise her 8 sezonun 2. yarısını üstün bitirdi.

2. YARIDA 10 ASLAN GÜCÜNDE

Terim'li Galatasaray, 2019-20 sezonunda 2. yarıdaki 5 maçtan 15 puan çıkarırken şampiyon tamamlanan 8 sezonun 2. devresinde oynanan 142 karşılaşmada (Süper Final nedeniyle 2011-12 sezonunda 17 yerine 23 maç) toplam 98 galibiyet ve 31 beraberlik elde etti. Yalnızca 13 kez sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray bu dönemde maç başına ortalama 2.31 puan topladı.

FATiH TERiM’Li G.SARAY VE RAKiPLERi KAÇ HAFTA LiDER OLDU?

GALATASARAY 171

Beşiktaş 55

Fenerbahçe 48

başakşehir 28

Sivasspor 11

Gençlerbirliği 8

Alanyaspor 8

Bursaspor 7

Trabzonspor 6

İstanbulspor 5

Eskişehirspor 2

Akhisarspor 1

Karabükspor 1

Altay 1

Ankaragücü 1

Yeni Malatya 1

Kasımpaşa 1