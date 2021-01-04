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Futbol
Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Galatasaray’da Fatih Terim düşünceli! Sakat ve cezalı oyuncular...

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Galatasaray’da Fatih Terim düşünceli! Sakat ve cezalı oyuncular...
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Süper Lig’in 16’ncı haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak beklenmeyen puan kaybı yaşayıp liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi.

Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında hem puan hem de çok kritik oyuncularını kaybetti. Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni arayışlara itecek.

Sarı-Kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17’nci haftada deplasmanda Konyaspor’la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Levent Şahin: Maçı Omar için kazanmalıydık, bunu beceremedik...Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor'un 0-0 berabere kaldığı Süper Lig 16'ncı hafta müsabakasının ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray’da eksikler, bu üç isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo’nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak.

Galatasarayda Diagne bardağı taşırdı Maça 4 saat hala...
Galatasaray'da Diagne bardağı taşırdı! Maça 4 saat hala...

Yaklaşık 2 ay forma giyememesinin üzerine geçen hafta Trabzonspor maçının kadrosuna alınan Falcao’nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray’da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne’nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

Galatasaray - Antalyaspor maçında protokol tribününü karıştıran küfür
Galatasaray - Antalyaspor maçında protokol tribününü karıştıran küfür

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek sevindirici haber ise Taylan’ın sarı kart cezasını tamamlayıp yeniden 11’deki yerini alacak olması.

Fatih Terim, Konyaspor karşısında Marcao’nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine Linnes görev yapacak. Tecrübeli hocanın, Emre Kılınç’ın yerine kanatta Kerem Aktürkoğlu’nu oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11’de forma giymesi, Oğulcan’ın da Arda’nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan’ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika’nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

Galatasaray’da Fatih Terim düşünceli Sakat ve cezalı oyuncular...

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