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Galatasaray'da Fatih Terim, derbi sonrası çok sinirlendi! Soyunma odasında o sözler...

#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş
Galatasarayda Fatih Terim, derbi sonrası çok sinirlendi Soyunma odasında o sözler...

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Fatih Terim'in soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulunarak, "Bu kadar pas hatası yaparsanız kazanamazsınız. Karşınızda Beşiktaş var. Bu maç bize hepinizin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" diye konuştuğu belirtildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Fanatik'in haberine göre özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, kazanamazsınız. Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Mohamed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in, kaptanları bir araya toplayarak onlardan genç oyuncuları motive etmelerini isteyeceği ifade ediliyor.

Takım hakemden şikayetçi

Oyuncuların ise maçtan sonra hakemden şikayetçi oldukları öğrenildi. Derbinin hakemi Fırat Aydınus'un birçok pozisyonda Beşiktaş'tan yana tavır aldığını belirten Sarı-Kırmızılı oyuncular arasında, Nelsson'un ayak tarak kemiği ve dizinde problem bulunduğu, Kerem'in dudağının rakip tarafından patlatıldığı, Taylan'ın da ayak bileğinde sorun yaşadığı ileri sürüldü. Oyuncular bu sıkıntılarını teknik heyete de iletmiş durumda.

Yönetim açıklama yapabilir

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Galatasaray Yönetimi'nin de oyuncular ve teknik heyetten gelen hakem tepkisine katıldığı, özellikle taraftarların sosyal medyada kurduğu yoğun baskı sebebiyle, bir açıklama hazırlığının başladığı kaydedildi. Konu, yönetim kurulu toplantısının gündeminde görüşüldükten sonra, yönetimin net bir tavır takınacağı bildirildi.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş

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