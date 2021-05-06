Galatasaray'da Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi! 8 ismin forması garanti

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Ligde cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11’in büyük bir kısmını belirledi.

Son haftalarda oyuncularının performansı ve kazanma arzusu, hırsını göz önüne alarak hareket eden Fatih Terim, savunma bekleri ve bir kanat oyuncusu hariç Beşiktaş maçının kadrosunu tahtaya yazdı.

Muslera’nın kaptan olarak sahaya çıkacağı maçta savunma ikilisi yine Marcao ve Donk olacak. Orta sahada yine Taylan-Gedson Fernandes ikilisi görev alacak.

GENÇLERE GÜVENİYOR

Tecrübeli teknik adam, son haftalarda Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol katkısı sağlayan, sarı kırmızılı takımı sırtlayan Emre Akbaba’ya da Beşiktaş maçında 11’de yer verecek.

Tecrübeli hoca 3. bölgede genç ve etkili oyuncularını da derbide yine en önemli gol silahı olarak görevlendirecek. Gençlerbirliği maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Halil Dervişoğlu ile birlikte Kerem de cumartesi günü ilk 11’de olacak. Beklerde ve kanatta kimin olacağı ise son antrenmanda belli olacak.

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