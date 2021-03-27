Galatasaray'da Fatih Terim cezalardan 1 sezon kaçırdı!

Rize maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 2 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim son 10 yılda 1 sezon kaçırdı.

Terim, Galatasaray’ın başında görev yaptığı son 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamadı.

Tecrübeli teknik adam bu 33 maçlık cezanın 28’ini Süper Lig’de, 3’ünü Türkiye Kupası’nda, 2’sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti. Sarı kırmızılılar Terim’siz çıktığı bu maçların 17’sini kazanırken 10’unda berabere kalıp, 6’sında mağlup oldu.

G.Saray, TFF Süper Kupa’daki 2 maçı kazanırken, kupadaki 3 maçın 2’sinde galip geldi, 1 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Ligde Terim’in cezalı olduğu 28 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi alınırken bu süreçte toplamda 36 puan kaybetti.

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