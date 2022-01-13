Galatasaray'da Fatih Terim ayrıldı, Gedson'un transferi rafa kalktı!

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Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından ocakta takıma katılması beklenen Gedson Fernandes transferinin askıya alındığı öne sürüldü.

Portekiz’in Record gazetesi Gedson’un transferi Fatih Terim’in en büyük isteği olduğunu ancak Terim’in gidişi sonrası görüşmelerin durduğunu yazdı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Haberde genç oyuncunun kendine Galatasaray dışında opsiyonlar araştırmaya başladığı kaydedilirken Benfica’nın oa Gedson’u tekrar formunu artıracağı bir kulübe, gerekirse maaşını da kulüp vermek üzere kiralamaya çok sıcak baktığı ifade edildi.

G.Saray’da geçirdiği başarılı dönemin ardından Benfica’ya dönen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 3 lig maçında yalnızca 47 dakika süre alabildi.